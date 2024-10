Pechino Express 2025: Due Gieffini Nel Cast! (Di domenica 13 ottobre 2024) Due ex concorrenti del Grande Fratello potrebbero essere le nuove protagoniste di Pechino Express 2025. Ecco di chi si tratta! L’attesa per scoprire il Cast di Pechino Express 2025 è quasi finita. I prossimi concorrenti presto intraprenderanno un’avventura epica che sarà trasmessa su Sky Uno in primavera. Negli ultimi mesi, molte voci sono circolate sui potenziali partecipanti, e tra i nomi più chiacchierati spiccano personaggi famosi come Ronn Moss, il leggendario Ridge di Beautiful, e Alessandro Greco, insieme a volti noti come Francesco Gullo e la coppia comica Frank Matano e Matteo Martinez. Sul fronte reality, si è parlato molto della possibile partecipazione di ex allievi di Amici come Aka7even e LDA, che già l’anno scorso erano stati menzionati. Un nome che ha fatto molto rumore è stato quello di Edoardo Tavassi, ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Gossipnews.tv - Pechino Express 2025: Due Gieffini Nel Cast! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Due ex concorrenti del Grande Fratello potrebbero essere le nuove protagoniste di. Ecco di chi si tratta! L’attesa per scoprire ildiè quasi finita. I prossimi concorrenti presto intraprenderanno un’avventura epica che sarà trasmessa su Sky Uno in primavera. Negli ultimi mesi, molte voci sono circolate sui potenziali partecipanti, e tra i nomi più chiacchierati spiccano personaggi famosi come Ronn Moss, il leggendario Ridge di Beautiful, e Alessandro Greco, insieme a volti noti come Francesco Gullo e la coppia comica Frank Matano e Matteo Martinez. Sul fronte reality, si è parlato molto della possibile partecipazione di ex allievi di Amici come Aka7even e LDA, che già l’anno scorso erano stati menzionati. Un nome che ha fatto molto rumore è stato quello di Edoardo Tavassi, ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

