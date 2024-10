Pallamano A Gold / Camerano sfiora l’impresa a Bolzano: sconfitta di misura per 28-27 (Di domenica 13 ottobre 2024) I ragazzi di Rui Carvalho combattono a viso aperto, ma un mini break nella ripresa decide il match. Anche i gialloblù penalizzati dall’arbitraggio Camerano, 13 ottobre 2024 – Grande prova della Pallamano Camerano che cede per 28-27 in casa della corazzata Bolzano. Contro la capolista, la compagine di coach Rui Carvalho gioca ad armi pari per tutto il match, mostrando sicuramente ulteriori progressi nel suo cammino in questa A Gold. Una sfida vissuta sui binari dell’equilibrio sin dal primo tempo, con le due squadre che hanno dato vita ad un avvincente botta e risposta, chiuso sul 17-17 dopo i primi 30 minuti di gioco. Stesso canovaccio anche nella ripresa, dove le due squadre si sono tallonate punto a punto. Negli ultimi 15 minuti sono i gialloblu a mettere il naso avanti ma alcune decisioni arbitrali rivedibili non permettono ai ragazzi di coach Carvalho di trovare l’allungo. .com - Pallamano A Gold / Camerano sfiora l’impresa a Bolzano: sconfitta di misura per 28-27 Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) I ragazzi di Rui Carvalho combattono a viso aperto, ma un mini break nella ripresa decide il match. Anche i gialloblù penalizzati dall’arbitraggio, 13 ottobre 2024 – Grande prova dellache cede per 28-27 in casa della corazzata. Contro la capolista, la compagine di coach Rui Carvalho gioca ad armi pari per tutto il match, mostrando sicuramente ulteriori progressi nel suo cammino in questa A. Una sfida vissuta sui binari dell’equilibrio sin dal primo tempo, con le due squadre che hanno dato vita ad un avvincente botta e risposta, chiuso sul 17-17 dopo i primi 30 minuti di gioco. Stesso canovaccio anche nella ripresa, dove le due squadre si sono tallonate punto a punto. Negli ultimi 15 minuti sono i gialloblu a mettere il naso avanti ma alcune decisioni arbitrali rivedibili non permettono ai ragazzi di coach Carvalho di trovare l’allungo.

