Palestina, le voci dal flash-mob per la pace: "Fermiamo il genocidio" | VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIn piazza contro il "neocolonialismo israeliano in Medio Oriente e il genocidio del popolo palestinese". I collettivi del coordinamento Bologna per la Palestina sono tornati a manifestare, radunando migliaia di persone in Piazza VIII Agosto Bolognatoday.it - Palestina, le voci dal flash-mob per la pace: "Fermiamo il genocidio" | VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIn piazza contro il "neocolonialismo israeliano in Medio Oriente e ildel popolo palestinese". I collettivi del coordinamento Bologna per lasono tornati a manifestare, radunando migliaia di persone in Piazza VIII Agosto

I ragazzi chiedono di studiare educazione alla pace e contro il genocidio in Palestina. La richiesta della Rete degli Studenti Medi - L'articolo I ragazzi chiedono di studiare educazione alla pace e contro il genocidio in Palestina. Da tempo mobilitati a sostegno della Palestina, i rappresentanti degli studenti medi del Veneto hanno lanciato una mozione indirizzata a tutti i Consigli d'Istituto della regione. . Gli studenti veneti alzano la voce per la pace. (Orizzontescuola.it)

Piazza VIII agosto gremita per la Palestina : persone a terra coperte da teli bianchi. “Stop genocidio” - È un flash mob ad aprire la manifestazione: in tantissimi dei 300 presenti, tra giovani, adulti e bambini, sono sdraiati per terra, coperti da teli bianchi, a simboleggiare i civili palestinesi uccisi da “questo delirio omicida - recita uno striscione -. . E l’urlo, infatti, coinvolge anche quel Paese. (Ilrestodelcarlino.it)