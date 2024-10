Lettera43.it - Omicidio di Rozzano, l’assassino si è costituito: ha ucciso per un paio di cuffie wireless da 15 euro

(Di domenica 13 ottobre 2024) Si èil responsabile dell’di Manuel Mastrapasqua, il 31ennealle 3 di venerdì con un’unica coltellata al petto a, nel Milanese. Si tratta del 19enne Daniele Rezza, commesso in un supermercato (stesso lavoro della vittima) con precedenti per furto e rapina. Il giovane ha confessato l’dopo un normale controllo della Polfer mentre si trovava nella stazione ferroviaria di Alessandria, probabilmente in procinto di fuggire in Francia. Manuel Mastrapasqua.Mastrapasqua ha reagito al tentativo di rapina: la colluttazione e la coltellata Rezza ha accoltellato Mastrapasqua alle 2.56, mentre la vittima stava registrando un messaggio vocale per la sua ragazza. E lo ha fatto per rubare al 21enne leche stava usando in quel momento, in cui si sono casualmente incrociati per strada: valore 15