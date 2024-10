Omar Bassi, morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo: “Vogliamo giustizia” (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ottobre 2024 – "Vogliamo giustizia e la Vogliamo ora", spiega al megafono Michelle Sala, cugina di Omar Bassi il 23enne di Bollate morto lo scorso 5 agosto per emorragia cerebrale all'ospedale di Reggio Calabria mentre era in vacanza con i suoi Genitori, quindici giorni dopo essere stato picchiato dai buttafuori in un locale di Origgio in provincia di Varese. Oggi pomeriggio famigliari e amici del giovane hanno fatto un flashmob in piazza Duomo a Milano "per non dimenticare" e per chiedere che i responsabili della sua morte siano identificati e arrestati. Erano in tanti con lo striscione, le magliette con il volto di Omar e la scritta "Omy blanco vive". Al megafono hanno raccontato quello che è successo la notte del 20 luglio in discoteca e nei giorni successivi. Fino al 5 agosto quando Omar è morto. Ilgiorno.it - Omar Bassi, morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo: “Vogliamo giustizia” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ottobre 2024 – "e laora", spiega al megafono Michelle Sala, cugina diil 23enne di Bollatelo scorso 5per emorragia cerebrale all'ospedale di Reggio Calabria mentre era in vacanza con i suoi, quindici giorniessere stato picchiato dai buttafuori in un locale diin provincia di Varese. Oggi pomeriggio famigliari edel giovane hanno fatto un flashmob ina Milano "per non dimenticare" e per chiedere che i responsabili della sua morte siano identificati e arrestati. Erano in tanti con lo striscione, le magliette con il volto die la scritta "Omy blanco vive". Al megafono hanno raccontato quello che è successo la notte del 20 luglio ine nei giorni successivi. Fino al 5quando

“Giustizia per Omar Bassi” : familiari e amici in piazza Duomo a Milano per il ragazzo morto dopo il pestaggio in discoteca - Dopo quello davanti al Tribunale e in piazzale Cadorna, famigliari e amici tornano nel capoluogo lombardo. L'ipotesi è che il decesso possa essere stato provocato da un danno causato dalla botte subite da Omar in discoteca e non rilevato durante la prima visita in ospedale, subito dopo il pestaggio. (Ilgiorno.it)

Omar Bassi - morto in vacanza dopo il pestaggio in un locale. Il Pareto abbraccia mamma Giusy : “Nessuno brillerà come lui” - Un fiume di ragazzi circonda Giusy Sala, la mamma di Omar Bassi, il giovane di 23 anni di Bollate morto lo scorso 5 agosto per emorragia cerebrale all’ospedale di Reggio Calabria mentre era in vacanza con i suoi genitori e altri familiari, due settimane dopo il pestaggio da parte di uomini della sicurezza in un locale di Origgio, nel Varesotto. (Ilgiorno.it)

Omar Bassi - presidio in piazzale Cadorna : “Chi lo ha picchiato deve essere arrestato”. Si cercano video della serata in discoteca - “Era un ragazzo buono, io lo consideravo un fratello perché per qualche anno ho vissuto con la sua famiglia - conclude la cugina - quello che è successo a lui sarebbe potuto capitare anche ad altri, per questo non dormo al pensiero che quei buttafuori siano ancora in giro e che possano fare del male a qualcun altro. (Ilgiorno.it)