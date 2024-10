Ilrestodelcarlino.it - "Oggi si molla alla prima difficoltà"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "La cosa che amo più del mio lavoro è il contatto con le persone. Serve empatia anche nel nostro settore". Silvano Pierucci è socio di Amedeo Picucci e insieme sono al timone del "Centro instzione antenne tv di Corridonia". Fa l’antennista da 38 anni. "All’inizio giravamo con strumenti di dieci chili, chesono tascabili – afferma –. Saliamo sui tetti, quindi sono necessarie sicurezza e responsabilità. Mentresi. Gli antennisti professionali non esistono quasi più. Deve essere un piacere fare questo lavoro, saper entrare in sintonia con la gente; il target che si rivolge a noi solitamente ha dai 50 anni in su. Dentro ogni casa c’è un mondo". Pierucci evidenzia come la burocrazia non aiuti, a partire dpatente a punti.