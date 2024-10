Notizie.com - Nuovi attacchi contro Unifil e Croce Rossa, Netanyahu è sicuro: “Hezbollah vi utilizza come scudo umano”

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di domenica 13 ottobre 2024)l’sono stati registrati nelle scorse ore in Libano: Israele avrebbe colpito anche personale della. Non c’è tregua per la missionein Libano. Poche ore fa i carri armati israeliani hanno fatto irruzione in una base dell’Onu a Ramiya. Il bilancio è di 15 militari feriti. Sempre nel Libano meridionale, 4 operatori dellasono stati colpiti nel corso di un raid dell’Idfl’edificio di un insediamento.: “vi” (ANSA FOTO) – Notizie.com“– hanno fatto sapere dall’Onu – ha dovuto ricordare già quattro volte in altrettanti giorni all’esercito di Israele che è obbligato a garantire l’incolumità e la sicurezza del personale dell’Onu e a rispettare l’inviolabilità delle strutture delle Nazioni Unite”.