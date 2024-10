Lanazione.it - "No a un’authority ligure. Serve un sistema di porti assieme alla Toscana"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Il futuro per il porto della Spezia è farecon, Emilia Romagna e Veneto per portare al centro dell’agenda di governo il completamento della ferrovia Pontremolese. Il corridoio tra lo scalo spezzino e il cuore dell’Europa attraverso la ferrovia, meno inquinante e più sostenibile, sarà all’ordine del giorno del prossimo governo regionale". L’ha detto Davide Natale (nella foto), segretariodel Pd. "Da otto anni – ha aggiunto – il porto della Spezia facon quello di Marina di Carrara nell’autorità del MarOrientale. Se si vuole fare crescere la portualità bisogna pensare a unpiù ampio invece di chiudersi in sé stessi".