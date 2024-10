Media, cinque bambini uccisi a Gaza in un raid israeliano (Di domenica 13 ottobre 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che cinque bambini sono rimasti uccisi oggi in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza. I bambini stavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono stati uccisi da un attacco con droni, precisa l'agenzia. Il Guardian ricorda, citando Save the Children, che dallo scorso ottobre, più di 16.400 bambini sono morti a Gaza nei raid. Quotidiano.net - Media, cinque bambini uccisi a Gaza in un raid israeliano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce chesono rimastioggi in un attacco aereonel nord di. Istavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono statida un attacco con droni, precisa l'agenzia. Il Guardian ricorda, citando Save the Children, che dallo scorso ottobre, più di 16.400sono morti anei

