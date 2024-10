"Matera alla Puglia". Depositata la richiesta per il referendum (Di domenica 13 ottobre 2024) "Basilicata addio", Matera sogna di "trasferirsi in Puglia". Si riapre la discussione sull’approdo della città dei Sassi nella regione limitrofa, proposta avanzata dai due ex senatori, Tito Di Maggio e Corrado Danzi, che hanno presentato, alla segreteria del Comune di Matera, la richiesta di indizione del referendum per decidere sullo "spostamento" della città. Si avvia l’iter che potrebbe sancire questo passaggio. Il quesito è breve e chiaro: "Volete che il territorio del Comune di Matera sia separato dalla regione Basilicata per entrare a far parte della regione Puglia?". "Siamo stanchi di subire lo strapotere di Potenza", così i promotori del cambiamento motivano la scelta di sottoporre al voto il futuro della città. Quotidiano.net - "Matera alla Puglia". Depositata la richiesta per il referendum Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "Basilicata addio",sogna di "trasferirsi in". Si riapre la discussione sull’approdo della città dei Sassi nella regione limitrofa, proposta avanzata dai due ex senatori, Tito Di Maggio e Corrado Danzi, che hanno presentato,segreteria del Comune di, ladi indizione delper decidere sullo "spostamento" della città. Si avvia l’iter che potrebbe sancire questo passaggio. Il quesito è breve e chiaro: "Volete che il territorio del Comune disia separato dregione Basilicata per entrare a far parte della regione?". "Siamo stanchi di subire lo strapotere di Potenza", così i promotori del cambiamento motivano la scelta di sottoporre al voto il futuro della città.

