Mare Fuori Il Musical torna nei maggiori teatri | confermato il cast ecco tutte le città coinvolte

(Di domenica 13 ottobre 2024)Ila grande richiestaneiilal completo e la regia di Alessandro Siani,leprima della chiusura definitiva dello spettacolo A grande richiesta,neiitaliani,Il, trasposizione teatrale della fortunata serie Rai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. Un debutto fantastico quello diIl, che nella stagione 23/24 ha girato in lungo e in largo l’Italia, scelto da centomila spettatori. Si tratta delle ultime date, poi lo spettacolo si fermerà definitivamente, dopo un viaggio straordinario che ha abbracciato un pubblico caloroso e pieno di entusiasmo in tutta la Penisola.