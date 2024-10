Manuel Mastrapasqua, l'interrogatorio di Daniele Rezza: «Quella notte sono uscito perché ero nervoso». Il coltello nascosto nei pantaloni (Di domenica 13 ottobre 2024) Si resta senza parole davanti alla morte di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Rozzano, alle porte di Milano. Ad accoltellarlo a morte Leggo.it - Manuel Mastrapasqua, l'interrogatorio di Daniele Rezza: «Quella notte sono uscito perché ero nervoso». Il coltello nascosto nei pantaloni Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si resta senza parole davanti alla morte di, il 31enne ucciso nellatra giovedì e venerdì a Rozzano, alle porte di Milano. Ad accoltellarlo a morte

Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie da 10 euro : la folle notte del killer con la lama in pugno - Sono delle "cuffione" blu elettrico wireless, con la marca impressa sul lato. Eppure. . L'ultimo tassello va a posto nel pomeriggio di sabato, quando da un cestino a pochi passi da una pompa di benzina sbuca qualcosa. Nulla di lussuoso, né di costoso, su Amazon sono in vendita a poco più di 10 euro. (Milanotoday.it)

Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano - le sue ultime ore : il turno di notte - la borsa della spesa mancante e il portafoglio senza soldi - È giunto in ospedale intorno alle 3. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e coordinate dalla sostituta procuratrice Bruna Albertini e dalla pm Letizia Mocciaro, si basano sull’analisi di numerose telecamere nel corso di circa tre ore e sull’esame di tabulati telefonici per rintracciare eventuali testimoni presenti nella zona dell’aggressione. (Thesocialpost.it)

Chi è Manuel Mastrapasqua - il giovane accoltellato e ucciso di notte a Rozzano : rientrava dal lavoro in tram da Milano - Verosimilmente tornando a casa ha preso l'ultima corsa del tram 15 che parte attorno alle due da Milano, dal capolinea di Piazza del Duomo. Un tragitto che si solito copriva in un’ora. I carabinieri stanno vagliando tutte le telecamere presenti in zona e quelle lungo il tragitto, che parte dal luogo di lavoro del giovane fino a Rozzano per capire se realmente sia sceso dal tram poco prima di ... (Ilgiorno.it)