Lungolago, idrovore al lavoro per asciugare completamente la strada (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo giorni di difficoltà legate al livello elevato del Lago di Como, la situazione inizia a migliorare. Alle 8 di oggi, 13 ottobre 2024, il livello del lago è sceso a 117,6 cm, con un riempimento del 93,5%. Questo calo ha permesso una parziale normalizzazione del traffico e anche se le idrovore Quicomo.it - Lungolago, idrovore al lavoro per asciugare completamente la strada Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo giorni di difficoltà legate al livello elevato del Lago di Como, la situazione inizia a migliorare. Alle 8 di oggi, 13 ottobre 2024, il livello del lago è sceso a 117,6 cm, con un riempimento del 93,5%. Questo calo ha permesso una parziale normalizzazione del traffico e anche se le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il livello del lago di Como è in diminuzione - Il livello del Lago di Como, aggiornato questa mattina alle 6 (12 ottobre 2024), ha raggiunto 124,3 cm sopra lo zero idrometrico, con un riempimento al 97,1%. . . . L’afflusso d’acqua è di 498,6 m³/s, mentre il deflusso è maggiore, pari a 547,4 m³/s, indicando una tendenza alla diminuzione del livello. (Quicomo.it)

Il plauso di Malagò a Bergamo : “Dallo sport di alto livello a quello per tutti : qui la situazione è eccellente” - Nel pomeriggio, poi, è stato il turno dell’incontro con la famiglia Gambirasio e successivamente agli impianti gioiello all’interno del perimetro della Guardia di Finanza in largo Barozzi (“Non mi aspettavo di trovare strutture così qualificate, ho molto apprezzato”), per i quali è in essere una convenzione con lo stesso Cus e il Comune di Bergamo, stipulata per consentirne l’utilizzo pubblico ... (Bergamonews.it)

Primo sopralluogo del Commissario Nazionale per la siccità al lago Trasimeno : soluzioni per combattere il calo del livello delle acque - Si ipotizza di utilizzare fino a 10 milioni di metri cubi d’acqua durante i periodi di abbondanza del Tevere per alimentare il lago. Questi dati serviranno a un team di professori dell’Università degli Studi di Perugia per elaborare uno studio sulla qualità delle acque di Montedoglio e verificare la loro compatibilità con quelle del Lago Trasimeno. (Laprimapagina.it)