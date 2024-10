Luci d'Artista 2024/2025: la città si prepara alle installazioni, saranno assunti 20 stagionali da Salerno Mobilità (Di domenica 13 ottobre 2024) Al via, nelle nelle prossime settimane, il lavoro degli operai della Iren Solution per l'installazione di Luci d'Artista. Il Comune di Salerno, intanto, è pronto a chiudere anche il bando per la redazione del piano di “safety e security” della kermesse, mentre Salerno Mobilità, come riportato da Salernotoday.it - Luci d'Artista 2024/2025: la città si prepara alle installazioni, saranno assunti 20 stagionali da Salerno Mobilità Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Al via, nelle nelle prossime settimane, il lavoro degli operai della Iren Solution per l'installazione did'. Il Comune di, intanto, è pronto a chiudere anche il bando per la redazione del piano di “safety e security” della kermesse, mentre, come riportato da

Salerno Luci d'Artista : pubblicato il Bando per la XIX Edizione - scadenza al 20 Settembre per le proposte

La gara, come riportato oggi da Il Mattino, si svolgerà in tempi ristretti: subito dopo la scadenza del bando, il 20 settembre, le buste saranno aperte per valutare le offerte in base al miglior rapporto qualità/prezzo. Una volta assegnato l'appalto, ci sarà circa un mese per l'installazione delle luminarie, con il collaudo finale fissato per il 31

Salerno - fondi insufficienti per Luci d'Artista : Piazza Flavio Gioia e Via Mercanti senza decorazioni

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", l'unico operatore economico, Iren Smart Solution, ha bocciato il progetto dell'amministrazione comunale, proponendo l'installazione delle luminarie solo in alcune aree della città, lasciandone altre, come piazza Flavio Gioia e via Mercanti

Luci sul Porto - Luci sulla Città : la nuova opera "I love Salerno"

I ? Salerno è pensata per incorniciare uno squarcio del porto di Salerno con l'idea di attrarre visitatori tra cui i tanti turisti che, giunti in città, potranno avvicinarsi e scattare foto, tra cui simpatici selfie del loro volto racchiuso nel cuore. L'accensione di questa opera nel periodo estivo, rappresenta un'importante crescita del progetto che, solitamente, espone le sue opere