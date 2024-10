Lionello Manfredonia: “Dopo il malore tre giorni di coma. In carcere per le scommesse, poi tornai a studiare” (Di domenica 13 ottobre 2024) Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex calciatore Lionello Manfredonia ha ripercorso le fasi salienti della sua carriera dentro e fuori dal campo. Difensore solido ed eclettico, l’ex Lazio, Juventus e Roma finì addirittura in carcere per lo scandalo del calcioscommesse del 1980: “Commisi l’errore di frequentare un ristorante dove si scommetteva – spiega – Io e i miei compagni (furono coinvolti anche Giordano, Wilson e Cacciatori, ndr) puntavamo solo sulla vittoria della nostra squadra. Dopo una giocata andata male però i gestori denunciarono tutti, compresi noi. La giustizia sportiva ci squalificò per due anni e mezzo.” La vicenda portò Manfredonia anche in carcere: “Ci sono rimasto per dodici giorni a Regina Coeli, mi ricordo che ero in tribuna a Pescara quando mi chiamarono due agenti all’intervallo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex calciatoreha ripercorso le fasi salienti della sua carriera dentro e fuori dal campo. Difensore solido ed eclettico, l’ex Lazio, Juventus e Roma finì addirittura inper lo scandalo del calciodel 1980: “Commisi l’errore di frequentare un ristorante dove si scommetteva – spiega – Io e i miei compagni (furono coinvolti anche Giordano, Wilson e Cacciatori, ndr) puntavamo solo sulla vittoria della nostra squadra.una giocata andata male però i gestori denunciarono tutti, compresi noi. La giustizia sportiva ci squalificò per due anni e mezzo.” La vicenda portòanche in: “Ci sono rimasto per dodicia Regina Coeli, mi ricordo che ero in tribuna a Pescara quando mi chiamarono due agenti all’intervallo.

