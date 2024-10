Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gemello, responsabilità sulla rete. Seghetti esagera e si "incarta»

(Di domenica 13 ottobre 2024)5 L’Entella lo buca sul suo palo. Il tiro di Di Mario non era da buttare ma la copertura non era all’altezza della situazione. Nella ripresa alza sopra la traversa la conclusione di Lipani. MEZZONI 5,5 "Orfano". Troppo leggero su Di Mario in occasione del gol del vantaggio. Nella prima parte gli manca Cisco. AMORAN 6 Gara senza sbavature. ANGELLA 6,5 Primo tempo a reggere il pacchetto arretrato con autorità. Nella ripresa va vicino al golpunizione di Palsson. GIRAUDO 6 Inizia spingendofascia, poi sceglie di restare più accorto. GIUNTI 5,5 Gioca un tempo ma non convince. Nel finale della prima parte prende un giallo, Formisano lo toglie all’intervallo. TORRASI 5 Il passo è troppo compassato. Sotto ritmo, dà poca verve al centrocampo .6 Parte defilato a destra, ma si muove su tutte le zone d’attacco.