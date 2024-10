"La rosa della vendetta", stasera in tv: le anticipazioni del 13 ottobre 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Scopriamo cosa accade nel corso del settimo appuntamento con la seconda stagione de "La rosa della vendetta", la serie turca in onda su Canale 5 oggi, domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle 21.20. Riusciranno Deva e Gulcemal a sposarsi? La rosa della vendetta, anticipazioni del 13 ottobre Europa.today.it - "La rosa della vendetta", stasera in tv: le anticipazioni del 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Scopriamo cosa accade nel corso del settimo appuntamento con la seconda stagione de "La", la serie turca in onda su Canale 5 oggi, domenica 13, a partire dalle 21.20. Riusciranno Deva e Gulcemal a sposarsi? Ladel 13

La rosa della vendetta anticipazioni del 20 ottobre - Preoccupati, Ibrahim e Ipek decidono di denunciare la scomparsa alla polizia e si recano a casa di Gülcemal. Anche Ipek si dirige lì, convinta che Ibrahim, dopo una lite, sia andato a riprendersi la figlia. Ibrahim chiede a Deva di tornare a casa, ma Gülcemal lo blocca, mostrando un certificato di matrimonio: lui e Deva si sono sposati sulla scogliera, con Mert come testimone. (Serietvinpillole.it)

Tempesta d’amore - anticipazioni settimanali dal 14 al 18 ottobre 2024 : Eleni deve prendere una decisione dolorosa - Peccato però che Erik abbia già fatto la stessa cosa con Florian.  . Invano Alexandra cercherà di fargli cambiare idea: neppure l’avvio delle pratiche di divorzio da Markus sembreranno riuscire a far tornare l’albergatore sui suoi passi. Purtroppo però dovrà fare i conti con il terrore di Vanessa per l’imminente parto. (Superguidatv.it)

Ottobre rosa - il mese della prevenzione del tumore al seno : al via tutte le iniziative di screening - Anche quest’anno, per l’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno, l’UOC Centro Gestionale Screening dell’ASP di Messina, in collaborazione con l’UOS Screening Mammografico, organizza diverse attività per promuovere la cultura della prevenzione, durante le quali verrà posta... (Messinatoday.it)