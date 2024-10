Ilgiorno.it - La farmacia di Corno Giovine saccheggiata per la seconda volta in un anno. “Bottino minimo, danni enormi”

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Lodi) – Razzia inin soli tre minuti: “è lain un”. Non c’è pace per laDe Micheli di. Il titolare Giuseppe Ghisalberti, che già nel 2023 aveva dovuto fronteggiare un furto e aveva fatto “blindare” una finestra, si è di nuovo trovato a fare i conti con una intrusione e notevoli. “Questai malviventi sono entrati dall’ingresso principale: halzato la serranda a forza, spaccato la vetrata con un martello e creato un varco, si sono fatti largo, nonostante ci fossero le telecamere che li hripresi e i filmati, ora, saranalizzate dalle forze dell’ordine, per consentire la ricostruzione dei fatti e la ricerca dei responsabili” chiarisce.