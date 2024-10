Liberoquotidiano.it - "Irritazioni cutanee e reazioni gastrointestinali". Carri armati israeliani irrompono nella base Unifil: ci sono feriti

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo gli attacchi all', alcunihanno fatto irruzione nelle basi della missione Onu in Libano. "Per la quarta volta in quattro giorni, ricordiamo all'esercito israeliano e a tutti gli attori l'obbligo di garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e l'inviolabilità delle sue postazioni", ha dichiaratoin una nota, ricostruendo che "intorno alle 4.30 del mattino, mentre i peacekeeper erano nei rifugi, dueMerkava dell'esercito israeliano hanno distrutto il cancello principale e siintrodotti con la forzapostazione", rimanendovi per 'circa 45 minuti'. Due ore dopo, fa sapere ancora, "stati sparati colpi di arma da fuoco che hanno provocato fumo" e hanno provocato "in 15 peacekeeper che stanno ricevendo cure".