Highlights e gol Grecia-Irlanda 2-0: Nations League 2024/25 (VIDEO) (Di domenica 13 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Grecia-Irlanda 2-0, match della quarta giornata del girone 2 della Lega B di Nations League. Dopo aver battuto l’Inghilterra, la Grecia si affida ad una rete di Bakasetas al 48? e al sigillo finale di Mantalos al 91?: la nazionale ellenica sale a quota 12 punti in classifica. L’Irlanda resta invece a quota tre. Di seguito, ecco le azioni salienti della partita del Georgios Karaiskakis Stadium. VIDEO Highlights e gol Grecia-Irlanda 2-0: Nations League 2024/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di2-0, match della quarta giornata del girone 2 della Lega B di. Dopo aver battuto l’Inghilterra, lasi affida ad una rete di Bakasetas al 48? e al sigillo finale di Mantalos al 91?: la nazionale ellenica sale a quota 12 punti in classifica. L’resta invece a quota tre. Di seguito, ecco le azioni salienti della partita del Georgios Karaiskakis Stadium.e gol2-0:/25 () SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol Inghilterra-Grecia 1-2 - Nations League 2024/2025 (VIDEO) - The post Highlights e gol Inghilterra-Grecia 1-2, Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Ritmi bassi sin dall’inizio a Wembley con gli ospiti che si portano avanti con Pavlidis, che trova anche il gol del raddoppio all’83’, ma viene annullato dal Var. . Bellingham trova un insperato pareggio all’87’, ma Pavlidis trova il match winner a tempo praticamente scaduto. (Sportface.it)

Highlights Italia-Grecia 8-9 - pallanuoto maschile : Olimpiadi Parigi 2024 (VIDEO) - The post Highlights Italia-Grecia 8-9, pallanuoto maschile: Olimpiadi Parigi 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Di seguito il video degli highlights. Attesa per Croazia-Usa di stasera per conoscere l’avversaria ai quarti di finale. Sconfitta pesante per il Settebello, che perde così anche la prima posizione nel girone proprio in favore degli ellenici. (Sportface.it)