Golf: Dp World Tour. Bradbury vince Open de France, sesto Laporta

Fra gli altri azzurri 18° Migliozzi, 49° Manassero PARIGI (FRANCIA) - L'inglese Dan Bradbury ha vinto una combattuta 106esima edizione del FedEx Open de France, sul percorso de Le Golf National (par 71) a Saint-Quentin-en-Yvelines nei pressi Parigi, in Francia, dove nel 2018 si è svolta la Ryder Cup

Golf - Open di Francia 2024 : vince Bradbury - Laporta sesto - Sul green del Golf National di Guyancourt, l’inglese si è imposto con uno score di 268 (-16) colpi. L’azzurro chiude sesto con 270 (-14) colpi Bene anche Guido Migliozzi (16° con 275 colpi). . Dan Bradbury vince l’Open di Francia 2024. Battuti in volata il connazionale Sam Bairstow, i danesi Jeff Winther e Thorbjorn Olesen e il tedesco Yannik Paul, tutti secondi con 269 colpi (-15). (Sportface.it)

Golf : Dan Bradbury emerge nella lotta e vince l’Open di Francia - ottimo 7° Francesco Laporta - Anche lui nel club del -7 odierno, mette in piedi una rimonta spettacolare e solo un bogey alla 17 gli impedisce di salire ulteriormente, ma comunque sono 29 posti ripresi per lui. L’inglese, con -16 totale e -5 di giornata, è bravissimo a piazzare un filotto alle buche 14, 15 e 16 che lo rendono in grado di chiudere in 268 colpi (67 66 69 66) in questa edizione numero 106 di uno dei tornei più ... (Oasport.it)

Golf : Detry agguanta Bradbury e Svensson in testa a metà Open di Francia. Grande rimonta di Laporta - Con loro l’inglese Paul Waring e il paraguaiano Fabrizio Zanotti, a questo punto a caccia di un risultato sui livelli proprio dei quarti posti allo Czech Masters e all’Open di Spagna. Non ce la fa di altrettanto poco, invece, Francesco Molinari: il torinese, di fatto, paga il doppio bogey alla 1 e, nonostante il -1 di oggi, rimane pari con il par al 72° posto, appena fuori da quello che era ... (Oasport.it)