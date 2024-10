Ilgiorno.it - Garlasco, usa l’alcol per accendere il camino: anziano finisce avvolto dal fuoco. È gravissimo

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Pavia) – Un ritorno di fiamma lo ha colto di sorpresa e lo ha investito mentre stava cercando diil caminetto di casa. Un pensionato di 84 anni che abita nella frazione Bozzole diè rimasto ustionato in modo molto grave venerdì e si trova ricoverato in condizioni critiche al Centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda Milano, dove è stato trasferito dal Policlinico San Matteo di Pavia che lo aveva accolto in un primo momento. Su cosa sia accaduto esattamente negli istanti che hanno preceduto l’incidente domestico sono ancora in corso degli accertamenti ma la dinamica dell’accaduto sembra essere acclarata.