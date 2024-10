Frana lungo la Mingardina, nella notte: tratto chiuso al traffico per accertamenti (Di domenica 13 ottobre 2024) Dramma sfiorato nella notte, lungo la SP 562 “Mingardina” a causa della caduta di grossi massi dal costone roccioso. Fortunatamente, nessun auto era in transito al momento della Frana che si è verificata tra il bivio di San Severino di Centola e lo svincolo della SP 66 del Ciglioto, a Celle di Salernotoday.it - Frana lungo la Mingardina, nella notte: tratto chiuso al traffico per accertamenti Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dramma sfioratola SP 562 “” a causa della caduta di grossi massi dal costone roccioso. Fortunatamente, nessun auto era in transito al momento dellache si è verificata tra il bivio di San Severino di Centola e lo svincolo della SP 66 del Ciglioto, a Celle di

