FIGC Gravina su Italia-Israele: “è una partita complicata, ma il calcio è condivisione” (Di domenica 13 ottobre 2024) Discorso del Presidente FIGC Gabriele Gravina Il presidente della Federazione Italiana Giuoco calcio (FIGC), Gabriele Gravina, ha tenuto un intervento nella sala stampa dello Stadio Friuli ( per l’appunto in Friuli Venezia Giulia ) alla vigilia della partita tra Italia e Israele, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League. Ha dichiarato:”Un ringraziamento a tutti i presenti e al presidente Pozzo per aver voluto accogliere con entusiasmo questa gara della Nazionale Italiana. Questo rappresenta un ritorno significativo. L’accordo è stato stipulato con grande soddisfazione e fervore con il Friuli Venezia Giulia. Riportare la nazionale a Udine è stato un impegno che abbiamo voluto onorare, all’interno di uno stadio meraviglioso. Terzotemponapoli.com - FIGC Gravina su Italia-Israele: “è una partita complicata, ma il calcio è condivisione” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Discorso del PresidenteGabrieleIl presidente della Federazionena Giuoco), Gabriele, ha tenuto un intervento nella sala stampa dello Stadio Friuli ( per l’appunto in Friuli Venezia Giulia ) alla vigilia dellatra, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League. Ha dichiarato:”Un ringraziamento a tutti i presenti e al presidente Pozzo per aver voluto accogliere con entusiasmo questa gara della Nazionalena. Questo rappresenta un ritorno significativo. L’accordo è stato stipulato con grande soddisfazione e fervore con il Friuli Venezia Giulia. Riportare la nazionale a Udine è stato un impegno che abbiamo voluto onorare, all’interno di uno stadio meraviglioso.

