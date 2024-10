Ilrestodelcarlino.it - "Eccesso d’euforia dopo un 4 a 1? Ma no.... I ragazzi sanno che debbono fare meglio"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Massimo Gadda nel consueto appuntamento pre-partita lascia qualche dubbio riguardo alla formazione iniziale che scenderà in campo oggi pomeriggio al Bonolis: "Deciderò prima della partita, ho ancora dei dubbi, non è detto che ripartiamo con la stessa squadra che ha giocato domenica scorsa, ho due o tre soluzioni, non parlo tanto del cambio di modulo, quanto degli interpreti". Il mister chiarisce: "Ho una rosa omogenea, per esempio Pecci, Azurunwa, Bellucci, c’è gente che vale quanto quelli che hanno giocato fino adesso. Questione di scelte, di quello che vedo durante la settimana. E poi c’è sempre da tenere in considerazione il discorso degli under.