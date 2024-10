Dopo più di un mese dal delitto, il funerale di Ana Cristina (Di domenica 13 ottobre 2024) Il funerale di Ana Cristina Duarte Correia (foto), la mamma di origini brasiliane di 38 anni, massacrata a coltellate dal marito, nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorso, sarà celebrato martedì 15 ottobre alle 11,30, nella chiesa parrocchiale di Santa Croce, in via Alfredo Oriani, nella frazione di Calcinelli di Saltara, nel comune di Colli al Metauro. La donna venne pugnalata a morte, davanti ai tre figli minori, dal consorte, Ezio di Levrano, autista 54enne di origini pugliesi, arrestato dai carabinieri poco Dopo il delitto e ora rinchiuso nel penitenziario di Villa Fastiggi a Pesaro. Ilrestodelcarlino.it - Dopo più di un mese dal delitto, il funerale di Ana Cristina Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ildi AnaDuarte Correia (foto), la mamma di origini brasiliane di 38 anni, massacrata a coltellate dal marito, nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorso, sarà celebrato martedì 15 ottobre alle 11,30, nella chiesa parrocchiale di Santa Croce, in via Alfredo Oriani, nella frazione di Calcinelli di Saltara, nel comune di Colli al Metauro. La donna venne pugnalata a morte, davanti ai tre figli minori, dal consorte, Ezio di Levrano, autista 54enne di origini pugliesi, arrestato dai carabinieri pocoile ora rinchiuso nel penitenziario di Villa Fastiggi a Pesaro.

