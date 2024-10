Domotek in campo per l’esordio in A3 sul campo del Modica: diretta su Lega Volley (Di domenica 13 ottobre 2024) La Domotek dopo un cammino emozionante in B e la vittoria del campionato è pronta all’esordio in A3. Domenica 13 ottobre, alle ore 18, si gioca sul campo del Modica. La gara verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Lega Volley al seguente link.Abbiamo fatto il punto, nel pregara con Reggiotoday.it - Domotek in campo per l’esordio in A3 sul campo del Modica: diretta su Lega Volley Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladopo un cammino emozionante in B e la vittoria del campionato è pronta alin A3. Domenica 13 ottobre, alle ore 18, si gioca suldel. La gara verrà trasmessa insul canale YouTube dial seguente link.Abbiamo fatto il punto, nel pregara con

