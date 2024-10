DOMENICA IN: FRANCIS FORD COPPOLA E SELVAGGIA LUCARELLI NEL TALK DI MARA VENIER (Di domenica 13 ottobre 2024) Puntata ricca quella di DOMENICA In, il TALK show di Rai1 condotto da MARA VENIER. Tanti gli ospiti a partire da FRANCIS FORD COPPOLA e molti volti di Ballando con le Stelle. Si apre con un TALK sulla puntata di Ballando con le Stelle di sabato sera il nuovo appuntamento con MARA VENIER e DOMENICA In, in onda DOMENICA 13 ottobre alle 14 su Rai1. Partecipano Luca Barbareschi, Furkan Palali e Alan Friedman e i rispettivi maestri di ballo Alessandra Tripoli, Erica Martinelli e Giada Lini. Opinionisti SELVAGGIA LUCARELLI, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. Grande attesa, inoltre, per l’arrivo in studio del regista vincitore di ben sei Premi Oscar, FRANCIS FORD COPPOLA, che interverrà per presentare il suo ultimo film “Megalopolis”, del quale è regista e coproduttore, in uscita nelle sale cinematografiche il 16 ottobre. Bubinoblog - DOMENICA IN: FRANCIS FORD COPPOLA E SELVAGGIA LUCARELLI NEL TALK DI MARA VENIER Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di domenica 13 ottobre 2024) Puntata ricca quella diIn, ilshow di Rai1 condotto da. Tanti gli ospiti a partire dae molti volti di Ballando con le Stelle. Si apre con unsulla puntata di Ballando con le Stelle di sabato sera il nuovo appuntamento conIn, in onda13 ottobre alle 14 su Rai1. Partecipano Luca Barbareschi, Furkan Palali e Alan Friedman e i rispettivi maestri di ballo Alessandra Tripoli, Erica Martinelli e Giada Lini. Opinionisti, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. Grande attesa, inoltre, per l’arrivo in studio del regista vincitore di ben sei Premi Oscar,, che interverrà per presentare il suo ultimo film “Megalopolis”, del quale è regista e coproduttore, in uscita nelle sale cinematografiche il 16 ottobre.

