Domani riposo, ripresa martedì (Di domenica 13 ottobre 2024) Ultimo allenamento della settimana per i bianconeri, questa mattina, all’Orogel Stadium Manuzzi. Seduta che si svolgerà a porte chiuse, ma solo per motivi di praticità: l’apertura ai tifosi dello stadio comporterebbe comunque il dover garantire servizi e sicurezza appunto per la presenza di pubblico. Domani è prevista, invece, una giornata di riposo, la squadra si ritroverà poi martedì a Martorano, ma con orari e programma settimanale ancora da stabilire. Alla ripresa degli allenamenti martedì sarà di sicuro già presente Leonardo Mendicino che oggi terminerà il suo impegno con la Nazionale Under 19 con la seconda amichevole, dopo quella giocata giovedì scorso al Benelli di Ravenna, contro i pari età del Galles. Anche questo match si disputerà tra l’altro a due passi da Cesena, il palcoscenico sarà infatti il Mazzola di Santarcangelo. Ilrestodelcarlino.it - Domani riposo, ripresa martedì Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ultimo allenamento della settimana per i bianconeri, questa mattina, all’Orogel Stadium Manuzzi. Seduta che si svolgerà a porte chiuse, ma solo per motivi di praticità: l’apertura ai tifosi dello stadio comporterebbe comunque il dover garantire servizi e sicurezza appunto per la presenza di pubblico.è prevista, invece, una giornata di, la squadra si ritroverà poia Martorano, ma con orari e programma settimanale ancora da stabilire. Alladegli allenamentisarà di sicuro già presente Leonardo Mendicino che oggi terminerà il suo impegno con la Nazionale Under 19 con la seconda amichevole, dopo quella giocata giovedì scorso al Benelli di Ravenna, contro i pari età del Galles. Anche questo match si disputerà tra l’altro a due passi da Cesena, il palcoscenico sarà infatti il Mazzola di Santarcangelo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domani la ripresa. Oggi giorno di riposo. Problemi per Casale : sarà da valutare - Lunedì di riposo e ritrovo a Casteldebole fissato per la giornata di domani: il primo successo stagionale vale ben una giornata libera. Sarà il secondo big match per i rossoblù, dopo il ko di Napoli: sarà il primo dopo aver trovato certezze e i primi tre punti al termine del successo di Monza, il primo della gestione Italiano. (Sport.quotidiano.net)

Inter a riposo - ma 3 lavorano! Domani un rientro per Inzaghi – Sky - Da domani l’Inter preparerà la partita contro il Lecce: un obbligo! OBIETTIVO – Da domani parte si comincerà a lavorare per la sfida al Lecce. Sabato sera a San Siro, l’Inter campione d’Italia scenderà in campo contro i salentini all’esordio ufficiale appunto nella propria tana. L’Inter oggi riposa e domani riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Lecce. (Inter-news.it)