"Da otto anni chiedo giustizia per mio padre: ma l'udienza civile è stata rinviata senza nemmeno avvertirci" (Di domenica 13 ottobre 2024) "Dopo 8 lunghi anni, attendevamo questo processo per dare giustizia a nostro padre. E invece tutto è slittato di quasi cinque mesi". È una constatazione piena di amarezza quella di Lalla Quinti, la battagliera figlia di Leonardo, un artigiano che perse la vita nel maggio del 2016 mentre stava Arezzonotizie.it - "Da otto anni chiedo giustizia per mio padre: ma l'udienza civile è stata rinviata senza nemmeno avvertirci" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Dopo 8 lunghi, attendevamo questo processo per darea nostro. E invece tutto è slittato di quasi cinque mesi". È una conzione piena di amarezza quella di Lalla Quinti, la battagliera figlia di Leonardo, un artigiano che perse la vita nel maggio del 2016 mentre stava

Nassiriya - risarcimento shock per carabiniere : giustizia arriva dopo 21 anni - leggi tutto . . A distanza di quasi 21 anni dall'attentato che devastò la base militare Maestrale a Nassiriya, il brigadiere Lucio Cosenza, originario di Chieti, ha finalmente ottenuto il riconoscimento che attendeva. 639 giorni. L’Italia intera si fermò di fronte a una delle peggiori tragedie che coinvolse il nostro Paese durante le missioni internazionali. (Abruzzo24ore.tv)

Il taglio del cuneo è una truffa ai danni dei lavoratori : nessuna giustizia fiscale - E se si vogliono davvero la giustizia fiscale e distributiva, si facciano pagare le tasse ai ricchi e agli evasori, invece che finanziare gli aumenti dei salari con i soldi dei lavoratori. E tutto questo mentre gli impegni assunti dal governo Meloni con Bruxelles impongono 13 miliardi di tagli alla spesa pubblica all’anno, per tutti i prossimi anni. (Ilfattoquotidiano.it)

Giustizia per Iosif - il piccolo di quattro anni morto in provincia di Latina in un drammatico incidente con un nastro trasportatore - Le accuse contro lo zio L’uomo è accusato di negligenza e imperizia. L’imputato, parente della vittima, è accusato di omicidio colposo per non aver adottato le misure di sicurezza necessarie per prevenire l’incidente. . Ricostruzione dell’incidente Secondo quanto emerso in aula, il 12 settembre 2018, il bambino era entrato nel capannone adiacente la sua abitazione dove la ... (Dayitalianews.com)