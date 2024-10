Così Daniele Rezza ha ucciso Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette (Di domenica 13 ottobre 2024) Daniele Rezza, 20 anni da compiere a novembre, è in stato di fermo con l'accusa di aver accoltellato al petto Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano, nel Milanese, nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. Il magazziniere del Carrefour, morto mentre rientrava a casa dopo il turno serale di Europa.today.it - Così Daniele Rezza ha ucciso Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 20 anni da compiere a novembre, è in stato di fermo con l'accusa di aver accoltellato al petto, il 31ennea Rozzano, nel Milanese, nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. Il magazziniere del Carrefour, morto mentre rientrava a casa dopo il turno serale di

Daniele Rezza - chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua - Ha ammesso di essere uscito di casa intorno alle due di notte, in preda alla rabbia, con un coltello da cucina nascosto nei pantaloni: «Ero nervoso, non era stata una bella giornata, lo so che non si esce con un coltello, ho sbagliato». Poco dopo, alle 2:56, l’aggressione avviene: Daniele si avvicina a lui per rubargli le cuffie. (Thesocialpost.it)

Daniele Rezza - chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua - Qualche ora dopo, il ragazzo viene preso in consegna dai carabinieri della Omicidi del Nucleo investigativo di via Moscova, guidati dal colonnello Antonio Coppola: è lui il killer di Manuel Mastrapasqua, il trentunenne magazziniere assassinato alle 3 di venerdì con un’unica coltellata al petto; è stato interrogato fino a tarda sera dal pm Maria Letizia Mocciaro, in vista di un provvedimento di ... (Ilgiorno.it)

