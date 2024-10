Ciclismo, Mondiali su pista 2024: calendario, programma, orari e diretta tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Stagione di Ciclismo 2024 agli sgoccioli. Si torna in pista per i Mondiali di Ballerup, in Danimarca. L’Italia sarà protagonista, nonostante l’assenza di Filippo Ganna, che ha annunciato il forfait per potersi concentrare maggiormente sul programma su strada. Si partirà mercoledì 16 ottobre con le prime gare di qualificazione la mattina e le finali dello Scratch femminile e le Sprint maschili e femminili. Ultimo giorno domenica 20 con della Corsa a eliminazione, Keirin e Madison. In Italia, i Mondiali di saranno trasmessi in diretta tv in chiaro da Rai Sport e Rai 2 e via satellite su Eurosport. In streaming, si potranno seguire su Rai Play, eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Dazn, Now tv e sul canale YouTube della UCI – Union Cycliste Internationale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Stagione diagli sgoccioli. Si torna inper idi Ballerup, in Danimarca. L’Italia sarà protagonista, nonostante l’assenza di Filippo Ganna, che ha annunciato il forfait per potersi concentrare maggiormente sulsu strada. Si partirà mercoledì 16 ottobre con le prime gare di qualificazione la mattina e le finali dello Scratch femminile e le Sprint maschili e femminili. Ultimo giorno domenica 20 con della Corsa a eliminazione, Keirin e Madison. In Italia, idi saranno trasmessi intv in chiaro da Rai Sport e Rai 2 e via satellite su Eurosport. In streaming, si potranno seguire su Rai Play, eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Dazn, Now tv e sul canale YouTube della UCI – Union Cycliste Internationale.

