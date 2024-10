Caso ultras, Spalletti "Non ho niente da chiarire a nessuno" (Di domenica 13 ottobre 2024) "Tanti israeliani non vogliono la guerra, convinciamone altri" ROMA - "Si va a giocare la partita, con la speranza di convincere sempre qualcuno in più: io penso che tanti israeliani non vogliono la guerra e noi bisogna giocare su quelli, bisogna convincere qualcuno in più che questa è una storia ch Ilgiornaleditalia.it - Caso ultras, Spalletti "Non ho niente da chiarire a nessuno" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Tanti israeliani non vogliono la guerra, convinciamone altri" ROMA - "Si va a giocare la partita, con la speranza di convincere sempre qualcuno in più: io penso che tanti israeliani non vogliono la guerra e noi bisogna giocare su quelli, bisogna convincere qualcuno in più che questa è una storia ch

“Vogliono assassinarci tutti”. Attentato al valico Allenby - morti tre israeliani - Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu ha denunciato l'ideologia “omicida guidata dall'asse del male iraniano”. La sua azione è stata lodata dalle principali sigle palestinesi in guerra con Israele. Per Netanyahu, "il braccio più forte dell'Iran è Hezbollah in Libano”. Il fronte resta caldo ma, per ora, non è esploso anche se continuano gli scontri e i raid israeliani nel sud del ... (Iltempo.it)

Medioriente - morti 3 civili israeliani nell’attacco ad Allenby - Netanyahu : “Vogliono ucciderci tutti” - Il premier israeliano ha dichiarato: "Siamo circondati da un'ideologia assassina guidata dall'asse del male dell'Iran" L'articolo Medioriente, morti 3 civili israeliani nell’attacco ad Allenby, Netanyahu: “Vogliono ucciderci tutti” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)