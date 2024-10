Bcc, cinque anni dopo: "Vicini a famiglie e imprese. Ora la svolta digitale" (Di domenica 13 ottobre 2024) Oltre 160 persone hanno partecipato al convegno organizzato ieri al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico dal titolo "Il valore della prossimità. Il Credito Cooperativo a cinque anni dalla costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Bilanci e prospettive". La Federazione Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna ha deciso di dedicare il convegno annuale ad un’analisi del percorso effettuato fino adesso, un primo bilancio in un settore che con la riforma del 2016 ha modificato gli assetti e successivamente nel 2019 con la nascita dei Gruppi bancari cooperativi, ha dato una ulteriore svolta. I numeri raccontano di una crescita del sistema regionale. Le Bcc in Emilia-Romagna hanno 346 sportelli (più 3,1 per cento nel quinquennio), e occupano 2.900 dipendenti (più 10 per cento), di cui il 46 per cento sono donne. Ilrestodelcarlino.it - Bcc, cinque anni dopo: "Vicini a famiglie e imprese. Ora la svolta digitale" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Oltre 160 persone hanno partecipato al convegno organizzato ieri al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico dal titolo "Il valore della prossimità. Il Credito Cooperativo adalla costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Bilanci e prospettive". La Federazione Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna ha deciso di dedicare il convegno annuale ad un’analisi del percorso effettuato fino adesso, un primo bilancio in un settore che con la riforma del 2016 ha modificato gli assetti e successivamente nel 2019 con la nascita dei Gruppi bancari cooperativi, ha dato una ulteriore. I numeri raccontano di una crescita del sistema regionale. Le Bcc in Emilia-Romagna hanno 346 sportelli (più 3,1 per cento nel quinquennio), e occupano 2.900 dipendenti (più 10 per cento), di cui il 46 per cento sono donne.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senti chi parla dopo trentacinque anni continua a farci ridere tantissimo - Il 13 ottobre 1989 usciva in sala per la prima volta il film di Amy Heckerling, una spassosissima commedia per la famiglia unica nel suo genere. (Wired.it)

Bibbiano - Carletti si sfoga : “Cinque anni disumani” - L’accusa mossa nei confronti suoi e di un altro primo cittadino (Paolo Colli, ex sindaco di Montecchio) era di aver affidato il servizio di psicoterapia per minorenni vittime di abusi alla onlus Hansel e Gretel senza regolare bando. Una lezione di rara dignità. È a loro che Carletti manda in quelle poche righe un abbraccio virtuale, “con infinita gratitudine”, per essergli state vicino in un ... (Ilrestodelcarlino.it)

Benevento-Latina (domenica 13 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - convocati. Cinque assenti per auteri - Padalino senza Zacchi e Mastroianni - Il pareggio contro il Messina è un mezzo passo falso per le streghe raggiunti in vetta da Monopoli e Picerno in una classifica ancora estremamente corta. Nono turno nel girone C di Serie C con il Benevento di Auteri capolista del torneo che riceve in casa il Latina allenato da Padalino. Si tratta della terza squadra capace di imbrigliare uno dei migliori attacchi del torneo, ma che ancora ... (Infobetting.com)