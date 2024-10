Lanazione.it - Bambino di 7 anni cade da un albero il giorno del suo compleanno, è grave

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 13 ottobre 2024 – Doveva essere una giornata di allegria, insieme ai fratellini e agli amichetti per festeggiare il suo settimo, ma poco prima delle 10.00 di domenica 13 ottobre poco distante dalla frazione Mercatale, si sono vissuti attimi di grande apprensione perché il piccolo mentre i genitori erano intenti a preparare la festa disono statati richiamati da delle grida. Usciti da casa, si sono trovati davanti il piccolo ai piedi di un, immobile. Ma cosa era successo? Probabilmente per gioco e chissà quante altre volte lo aveva fatto, era salito su undel giardino per poi, forse per la rottura di un ramo, precipitare rovinosamente sul terreno. Sono accorse anche delle persone che abitano poco distante richiamate dalle grida della mamma.