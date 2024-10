Cityrumors.it - Ballando Con Le Stelle, Federica Pellegrini alle prese con la bulimia: “Vomitavo di tutto”. Il retroscena in diretta

(Di domenica 13 ottobre 2024)Con Leconfessa a tutti di aver sofferto di: il racconto incommuove i fan.Con Le, ma anche con i ricordi.si mette in gioco sulla pista di Raiuno, ma non risparmia aneddoti dopo l’esibizione. Il ballo con Angelo Madonia ha emozionato tutti, dal pubblico ai giurati, ma il racconto successivo ha toccato il cuore dell’intera platea.– Cityrumors.itL’ex nuotatrice, campionessa che ha battuto ogni record, ha raccontato un lato inedito di sè stessa. Quello che l’ha vista combattere contro la. Una condizione dovuta alla non accettazione del proprio corpo. In gioventù ha sofferto molto i cambiamenti dovuti al proprio sviluppo: non si riconosceva più con la sua figura nello specchio.