Bagni dei maschi ripetutamente imbrattati L’idea della preside | Non si trovano i colpevoli? A sorteggio indico tre studenti che si occuperanno della pulizia

Un piccolo paese dell'Appennino forlivese è scosso da una controversia sorta all'interno delle mura della scuola media locale. Oggetto del contendere: la pulizia dei Bagni maschili, ripetutamente imbrattati, a quanto pare deliberatamente, da alcuni studenti.

