Azerbaigian vs Slovacchia – pronostico, formazioni, notizie sulle squadre (Di domenica 13 ottobre 2024) La Slovacchia punta a tornare a vincere nel Gruppo 1 della Lega C della UEFA Nations League 2024-25 quando si recherà in Azerbaigian lunedì 14 ottobre sera. Gli ospiti sono attualmente secondi nella sezione, a pari punti (sette) con la Svezia, mentre l’Azerbaigian è in fondo alla classifica, non avendo ancora raccolto un punto nelle tre partite disputate. Il calcio di inizio di Azerbaigian vs Slovacchia è previsto alle 18 Anteprima della partita Azerbaigian vs Slovacchia a che punto sono le due squadre Azerbaigian L’Azerbaigian si è classificato al secondo posto nel Gruppo 3 della Lega C della Nations League 2022-23, a tre punti dai leader del Kazakistan, mancando così di poco la promozione in Lega B. Sport.periodicodaily.com - Azerbaigian vs Slovacchia – pronostico, formazioni, notizie sulle squadre Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Lapunta a tornare a vincere nel Gruppo 1 della Lega C della UEFA Nations League 2024-25 quando si recherà inlunedì 14 ottobre sera. Gli ospiti sono attualmente secondi nella sezione, a pari punti (sette) con la Svezia, mentre l’è in fondo alla classifica, non avendo ancora raccolto un punto nelle tre partite disputate. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueL’si è classificato al secondo posto nel Gruppo 3 della Lega C della Nations League 2022-23, a tre punti dai leader del Kazakistan, mancando così di poco la promozione in Lega B.

