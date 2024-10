Antenna di telefonia installata a Arena Metato: il Comune ribadisce il suo 'no' (Di domenica 13 ottobre 2024) "E’ stata collocata in questi giorni un'Antenna per la telefonia mobile nella frazione di Arena Metato in una proprietà privata, nonostante l’amministrazione si fosse opposta negando l’autorizzazione". E' quanto rende noto il vicesindaco con delega all'Urbanistica di San Giuliano Terme Francesco Pisatoday.it - Antenna di telefonia installata a Arena Metato: il Comune ribadisce il suo 'no' Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "E’ stata collocata in questi giorni un'per lamobile nella frazione diin una proprietà privata, nonostante l’amministrazione si fosse opposta negando l’autorizzazione". E' quanto rende noto il vicesindaco con delega all'Urbanistica di San Giuliano Terme Francesco

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concerto 12 ottobre 2024, Renato Zero a Bologna: la scaletta delle canzoni, orario, come arrivare all’Unipol Arena - Renato Zero in concerto all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna), sabato 12 ottobre 2024: orario, biglietti, come arrivare. (soundsblog.it)

Huska e Curran, gli ultimi invitati al gran ballo del Cantone - purtroppo qualcosa è andato storto, se il problema persiste segnalate l'errore a questa email. (rsi.ch)

Antenna telefonica in via Salvo D'Acquisto, manifestazione di cittadini che chiedono incontro con l'amministrazione - Residenti infuriati dopo la notizia dell'installazione di una nuova antenna telefonica 4G-5G in via Salvo D'Acquisto (dove nel raggio di poche centinaia di metri si trovano anche le elementari «Bertoc ... (valdinievoleoggi.it)