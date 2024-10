America’s Cup 2024: Team New Zealand Vince la Terza Regata e Porta il Punteggio sul 3-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) Team New Zealand continua a dominare l’America’s Cup 2024, Vincendo oggi la Terza Regata contro Ineos Britannia e Portando il Punteggio sul 3-0. Con un’altra prova di forza, i defender neozelandesi hanno inflitto un altro duro colpo agli sfidanti britannici, consolidando il loro vantaggio nella sfida che si concluderà con il primo Team che raggiunge 7 vittorie. Dominio Neozelandese: Velocità e Precisione in Match Race Fin dalla partenza, Emirates New Zealand ha mantenuto il controllo della Regata, imponendo un ritmo costante e lasciando Ineos Britannia a 52 secondi di distacco al traguardo. La superiorità della barca neozelandese è evidente, con una velocità maggiore, una migliore Portanza e un perfetto controllo della prua che hanno messo in seria difficoltà il Team britannico. Sport.periodicodaily.com - America’s Cup 2024: Team New Zealand Vince la Terza Regata e Porta il Punteggio sul 3-0 Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024)Newcontinua a dominare l’Cupndo oggi lacontro Ineos Britannia endo ilsul 3-0. Con un’altra prova di forza, i defender neozelandesi hanno inflitto un altro duro colpo agli sfidanti britannici, consolidando il loro vantaggio nella sfida che si concluderà con il primoche raggiunge 7 vittorie. Dominio Neozelandese: Velocità e Precisione in Match Race Fin dalla partenza, Emirates Newha mantenuto il controllo della, imponendo un ritmo costante e lasciando Ineos Britannia a 52 secondi di distacco al traguardo. La superiorità della barca neozelandese è evidente, con una velocità maggiore, una migliorenza e un perfetto controllo della prua che hanno messo in seria difficoltà ilbritannico.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : vento in calo e primi rinvii del quarto match race tra New Zealand ed Ineos - 15:18 Continua il valzer dei rinvii, con il secondo match race di oggi che inizierà alle 15. 4 miglia nautiche. Ultimo lato di poppa da fantascienza per New Zealand, che rifila addirittura 52 secondi agli sfidanti. 14:38 27’06” il crono impiegato dagli oceanici per completare i sei lati della regata. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand continua a dominare Ineos involandosi sul 3-0 - Per Ineos ci sono sempre 30 secondi di ritardo. 14:45 Tra circa 30 minuti è prevista la partenza di race-4, ma il vento era in continuo calo, c’è bisogno dell’ingresso di qualche corrente nel campo di regata. 14:12 Britannici che hanno provato ad essere iper aggressivi. 6 miglia nautiche. 14:41 Confermata la netta superiorità dei neozelandesi, che anche in condizioni di marginal foiling hanno ... (Oasport.it)

LIVE – America’s Cup 2024 - New Zealand-Ineos Britannia match race 3 e 4 (DIRETTA) - 27kn e 41. LEG 1 – Si parte con New Zealand avanti. 05 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la terza regata tra Team New Zealand e INEOS Britannia. Britannia inizierà mure a sinistra, mentre cambierà mure nella seconda gara del giorno. Britannia è comunque una barca veloce e lo dimostrano i numeri: sia nella prima regata, sia nella seconda, i britannici hanno registrato la più ... (Sportface.it)