A Shanghai trionfa Sinner, Djokovic sconfitto in due set (Di domenica 13 ottobre 2024) Il numero 1 del mondo si è imposto per 7-6(4), 6-3 Shanghai (CINA) - Jannik Sinner ha vinto il "Rolex Shanghai Masters", Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in finale su Novak Djokovic Ilgiornaleditalia.it - A Shanghai trionfa Sinner, Djokovic sconfitto in due set Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il numero 1 del mondo si è imposto per 7-6(4), 6-3(CINA) - Jannikha vinto il "RolexMasters", Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in finale su Novak

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SINNER È SUPERIORE A DJOKOVIC! Il n.1 domina il serbo e si laurea nuovo Imperatore di Shanghai! - Il primo set point se ne va con il dritto in controbalzo sotto il nastro, il secondo è quello buono con la prima esterna che Djokovic non tiene in campo. Qualche rischio Jannik lo corre sull’1-2, ma di lì in avanti i due trovano un’enorme continuità al servizio. Non è mai accaduto a nessun altro di riuscire in questa particolare impresa. (Oasport.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 - Sinner : “Vittoria speciale - Djokovic è una leggenda” - “Quella contro Nole è una delle più sfide difficili che c’è nel circuito – ha detto l’altoatesino -. Jannik Sinner ha parlato a caldo dopo il trionfo in finale contro Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Nole è una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui“. Ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai - trionfo di Sinner contro Djokovic : per l’azzurro è il titolo numero 7 del 2024 - . Già conquistando la finale, il 23enne azzurro aveva ottenuto la certezza di restare numero 1 al mondo almeno fino alla fine di quest’anno. Jannik Sinner batte nettamente Nole Djokovic e si aggiudica la finale del Masters 1000 di Shangai: per il campionissimo italiano è il diciassettesimo titolo in carriera e il trofeo numero sette in questo 2024 d’oro. (Tpi.it)