Wta 1000 Wuhan 2024 Sabalenka in finale | Vinto perchè ho accettato la sconfitta

(Di sabato 12 ottobre 2024) Arynaha parlato in conferenza stampa dopo la semidel torneo Wtadi, che ha visto la giocatrice bielorussa battere in rimonta Coco Gauff con il punteggio di 16-, 6-4, 6-4. Una vittoria a un certo punto apparsa davvero lontana, quando nel secondo set la statunitense si è trovata in vantaggio per 6-1, 4-2. Ecco così che la numero due del mondo si lascia andare a una riflessione molto interessante sulla sua capacità di rimanere in partita riuscendo alla fine a ribaltare una situazione disperata sfruttando anche i tanti errori della sua avversaria. WTA: IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI COPERTURA TV “E’ incredibile averquesta partita, per gran parte del tempo mi sono sentita completamente dominata e sovrastata – afferma– Credo che alla fine sia stato decisivo il fatto di essermi vista persa, avevola