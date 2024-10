Vicenza, operaio 25enne muore schiacciato da un bancale di finestre (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro nel vicentino. Un operaio di 25 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da L'articolo Vicenza, operaio 25enne muore schiacciato da un bancale di finestre proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Vicenza, operaio 25enne muore schiacciato da un bancale di finestre Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro nel vicentino. Undi 25 anni è morto dopo essere rimastoda L'articoloda undiproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Operaio di 25 anni muore schiacciato da un bancale di finestre - Ferito gravemente, l'operaio è poi deceduto poco dopo il trasporto all'ospedale San Bortolo di Vicenza. . Un ringraziamento ai colleghi che hanno prestato tempestivamente il primo soccorso e a tutti i sanitari accorsi sul posto. L'uomo, a quanto si apprende, stava movimentando alcune finestre depositate e pronte per essere stoccate in un'area esterna quando il carico gli è piombato addosso. (Agi.it)

Altavilla Vicentina : operaio 25enne muore schiacciato - Si piange un’altra vittima sul lavoro. La sicurezza sul lavoro deve diventare un assillo per questo torniamo a sollecitare il Governo nazionale e la Regione all’adozione di misure più efficaci per aumentarla: più controlli, maggiore formazione, incentivi alle imprese in particolare per chi adotta buone pratiche”, aggiunge. (Dayitalianews.com)

Vicenza - operaio 25enne muore schiacciato da un bancale di finestre - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro nel vicentino. . Un operaio di 25 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un bancale di finestre mentre stava lavorando alla Tecnomat, azienda specializzata in materiale edili, di Altavilla Vicentina. (Webmagazine24.it)