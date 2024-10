Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 15:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Viabilità DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, PROBLEMI INVECE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA INFATTI LA LINEA FL3 Roma-VITERBO PER GUASTO TECNICO ALLA LINEA TRA CESANO E ANGUILLARA. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FIO A 40 MINUTI. A MARINO E’ INIZIATA VENERDì LA FESTA “CASTELLI DI CIOCCOLATO” CHE CELEBRA IL MONDO DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE. DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO TRIESTE, VIA FRATELLI ROSSELLI E PIAZZA LEPANTO POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)DEL 12 OTTOBREORE 15.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, PROBLEMI INVECE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA INFATTI LA LINEA FL3-VITERBO PER GUASTO TECNICO ALLA LINEA TRA CESANO E ANGUILLARA. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FIO A 40 MINUTI. A MARINO E’ INIZIATA VENERDì LA FESTA “CASTELLI DI CIOCCOLATO” CHE CELEBRA IL MONDO DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE. DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO TRIESTE, VIA FRATELLI ROSSELLI E PIAZZA LEPANTO POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 13 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PER LAVORI SULLA A24 ROMA-TERAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 12 : 30 - SU VIA TIBURTINA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TIVOLI E VILLA ADRIANA PERMANGONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, SULLA STRADA 155 DI FIUGGI PRESTARE ATTENZIONE PER UN INCIDENTE AL KM 55 ALL’ALTEZZA DI PALIANO. VIABILITÀ DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 12. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 11. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 FIRENZE-ROMA CODE PER LAVORI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO. (Romadailynews.it)