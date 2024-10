Verso Benevento-Latina, le parole di Auteri: “Loro un avversario importante, Nardi in ritiro con la squadra” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento è atteso domani dalla sfida casalinga (ore 15) contro il pericolante Latina, squadra che fino ad ora ha raccolto solo 7 punti. I gialLorossi di mister Auteri sono reduci dallo 0-0 di Messina e andranno alla ricerca della quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche dove la Strega ha sempre fatto bottino pieno. Rispetto all’ultima giornata, il Benevento potrà di nuovo disporre di Acampora, pienamente recuperato dopo il problema fisico accusato lo scorso 15 settembre contro il Team Altamura. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister Auteri. Latina – “E’ una squadra dai contenuti tecnici importanti, L’ho detto anche ai ragazzi. Non ha tanti punti, ma è un bel test perché avremo davanti una compagine di valore. Hanno gente forte in mezzo al campo e non solo. Anche Improta. Hanno tante scelte”. Anteprima24.it - Verso Benevento-Latina, le parole di Auteri: “Loro un avversario importante, Nardi in ritiro con la squadra” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dalla sfida casalinga (ore 15) contro il pericolanteche fino ad ora ha raccolto solo 7 punti. I gialssi di mistersono reduci dallo 0-0 di Messina e andranno alla ricerca della quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche dove la Strega ha sempre fatto bottino pieno. Rispetto all’ultima giornata, ilpotrà di nuovo disporre di Acampora, pienamente recuperato dopo il problema fisico accusato lo scorso 15 settembre contro il Team Altamura. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister– “E’ unadai contenuti tecnici importanti, L’ho detto anche ai ragazzi. Non ha tanti punti, ma è un bel test perché avremo davanti una compagine di valore. Hanno gente forte in mezzo al campo e non solo. Anche Improta. Hanno tante scelte”.

Verso Benevento-Latina - le parole di Auteri : “Avremo davanti una squadra importante - Nardi in ritiro con la squadra” - Sono cose risolvibili”. Io di Perlingieri penso solo bene. LANINI – “Non ci sono problematiche particolari. ACAMPORA – “Già da una decina di giorni sta andando a pieno ritmo. Starita è un ragazzo strepitoso, ha fatto un percorso molto importante e ho stima e fiducia in lui. Abbiamo un gruppo quasi al completo e vogliamo confermarci. (Anteprima24.it)

Verso Benevento-Latina - Acampora già on fire dopo l’infortunio : Auteri ci pensa - Ci sono, invece, maggiori perplessità per Ferrara, alle prese con un leggero fastidio all’adduttore che dovrebbe indurre Auteri a schierare sull’out sinistro ancora Viscardi per consentire all’ex Taranto un recupero ottimale. it. In difesa scalpita Tosca, apparso in grande spolvero durante questa settimana con Auteri che potrebbe decidere di schierarlo accanto a Berra al posto di Capellini. (Anteprima24.it)

Benevento-Latina (domenica 13 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il pareggio contro il Messina è un mezzo passo falso per le streghe raggiunti in vetta da Monopoli e Picerno in una classifica ancora estremamente corta. Si tratta della terza squadra capace di imbrigliare uno dei migliori attacchi del torneo, ma che ancora […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)