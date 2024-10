Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5 (Di sabato 12 ottobre 2024) Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli Ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5. In studio Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. Comingsoon.it - Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 12 e Domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5 Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Scopriamo insieme tutte lee glidel doppio appuntamento con, in onda12 e13su5. In studio Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli.

Verissimo di Silvia Toffanin - ospiti ed anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 - E ancora: l’intervista a Mauro Corona, alpinista e scrittore di successo, che tutti i martedì sera è in diretta con Bianca Berlinguer a “E’ sempre Cartabianca”. La puntata si apre con l’intervista esclusiva a Nadia Bengala che racconta in esclusiva della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. (Superguidatv.it)

Anticipazioni Verissimo - gli ospiti di sabato 12 ottobre : un matrimonio tanto atteso - “Diana è una ragazza sensibile e intelligente. Per salvarla, l’unica strada è ricoverarla. Un gradito ritorno sul piccolo schermo per la coppia che, lontano dai riflettori, ha saputo creare una splendida e solida famiglia. Da sola io non ce la posso fare a salvarla”, ha raccontato di recente l’ex Miss Italia al Corriere della Sera. (Dilei.it)

Verissimo : anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 ottobre su Canale 5 - Tra gli ospiti della puntata anche l’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa del programma “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer su Retequattro, che offrirà al pubblico il suo intenso racconto di vita. Infine, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, recentemente diventati genitori della piccola Allegra, saranno in studio pronti a raccontare la loro nuova vita di ... (Tutto.tv)

Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi - domenica 6 ottobre 2024 - Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 6 ottobre 2024 su Canale 5 Oggi, domenica 6 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto ... (Tpi.it)