Ilrestodelcarlino.it - Uccise la figlia a Ravenna, potrebbe avere la libertà vigilata in una casa protetta

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Giulia Lavatura Truninger la mattina dell’8 gennaio scorso si era lanciata con la sua bimba Wendy di sei anni e la cagnolina Jessy dal loro appartamento al nono piano di un condominio di via Dradi. Un volo di quasi 30 metri al termine del quale la piccola e la bestiola erano morte mentre la donna si era salvata. Ieria lo psichiatra Gabriele Braccini, nominato dal gip Andrea Galanti, ha chiarito in aula che la 41enne è incapace di intendere e volere e che è socialmente pericolosa. Una conclusione che apre a questo possibile scenario: un non luogo a procedere conin una struttura. Per ora gli atti sono tornati in mano al pm Stefano Stargiotti, mentre la donna continua con il ricovero a Villa Azzurra di Riolo Terme.