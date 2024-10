Spagna-Danimarca oggi in tv | orario canale e diretta streaming Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue la UEFAcon le gare della terza giornata. Nel gruppo 4 laospita la, i una sfida tra seconda e prima della classe: dopo il pari in Serbia, le Furie Rosse campioni d’Europa in carica hanno battuto la svizzera, e ora cercano di proseguire il buon momento. Dall’altra parte però la nazionale guidata da Knudsen con due vittoria in due uscite guarda tutti dall’alto. L’appuntamento è alle ore 20.45 di, sabato 12 ottobre, all’Estadio de la Condomina di Murcia. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di. Il match sarà invece visibile gratuitamente in, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa.in tv:SportFace.