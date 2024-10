Soresi (FdI):«Videosorveglianza per giardini di via Emmanueli, perché abolito personale Auser?» (Di sabato 12 ottobre 2024) «Nell’ultimo periodo i giardini pubblici di via Emmanueli sono purtroppo divenuti teatro di spiacevoli episodi che allontanano sempre più le famiglie e – in generale – i cittadini dalla fruizione del parco». A intervenire sul tema Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Ilpiacenza.it - Soresi (FdI):«Videosorveglianza per giardini di via Emmanueli, perché abolito personale Auser?» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Nell’ultimo periodo ipubblici di viasono purtroppo divenuti teatro di spiacevoli episodi che allontanano sempre più le famiglie e – in generale – i cittadini dalla fruizione del parco». A intervenire sul tema Sara, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale

