Sinner batte Machac in 2 set e va in finale contro Djokovic (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Ancora una finale per Jannik Sinner in questo 2024 strepitoso per l'azzurro numero uno al mondo. Battuto in due set il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l'altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. Il secondo set scorre ancora più combattuto, e il sorpasso decisivo si consuma sul 6-5, con il break che regala a Sinner la finale. L'azzurro si giocherà il titolo contro il vincente dell'altra semifinale, Novak Djokovic. Con la vittoria di oggi su Machan Jannik Sinner si conquista la certezza di chiudere l'anno da numero 1 al mondo. "Chiudere l'anno da numero 1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare", ha detto l'altoatesino subito dopo il match, chiuso in due set.

